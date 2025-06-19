О нас

Агентство развития медиа и ADA проводят семинары в рамках 150-летия национальной прессы

Агентство развития медиа и ADA проводят семинары в рамках 150-летия национальной прессы Агентство развития медиа и ADA проводят семинары в рамках 150-летия национальной прессы
Медиа
19 июня 2025 г. 17:45
Агентство развития медиа и ADA проводят семинары в рамках 150-летия национальной прессы

Агентство развития медиа совместно с программой повышения квалификации Университета ADA запустило серию семинаров на темы "История азербайджанской прессы" и "Медиаэтика" в рамках празднования 150-летнего юбилея национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытии семинара советник проректора по академическим вопросам Университета ADA, руководитель программы повышения квалификации Айгюн Гаджиева отметила, что вуз уделяет особое внимание развитию практических навыков в современной образовательной среде, а семинары по таким темам, как история прессы и этические ценности, позволяют глубже понять общественную функцию журналистики.

Замдиректора Агентства развития медиа Натига Мамедли подчеркнул, что 150-летний юбилей национальной прессы — это не просто историческая веха, но и возможность определить стратегию будущего развития азербайджанской журналистики. "Подобные семинары служат повышению как теоретических, так и практических знаний журналистов, а также формированию профессиональных медиа, основанных на этических принципах", - сказал он.

В ходе первого семинара обсуждались различные практические ситуации, связанные с медиаэтикой, затрагивались вопросы обеспечения точности информации, достоверности источников и защиты общественных интересов, а также подчеркивалась важность этического поведения в завоевании общественного доверия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMedianın İnkişafı Agentliyi Milli mətbuatın 150 illik yubileyi çərçivəsində seminarlara başlayıb

Другие новости из категории

MEDIA проводит конкурс для журналистов
MEDIA проводит конкурс для журналистов
18 июня 2025 г. 12:03
Фазиль Новрузов: Медиа должны быть доступны для всех
Фазиль Новрузов: Медиа должны быть доступны для всех
17 июня 2025 г. 11:08
Аудиовизуальный совет вынес предупреждение Space TV
Аудиовизуальный совет вынес предупреждение Space TV
13 июня 2025 г. 18:58
MEDIA призывает не поддаваться фейковым новостям на фоне напряженности между Израилем и Ираном
MEDIA призывает не поддаваться фейковым новостям на фоне напряженности между Израилем и Ираном
13 июня 2025 г. 14:48
Аудиовизуальный совет считает важным повышение гендерной чувствительности при создании медиаконтента
Аудиовизуальный совет считает важным повышение гендерной чувствительности при создании медиаконтента
12 июня 2025 г. 15:58
Проведен тренинг на тему роли журналистики в борьбе с дезинформацией
ФотоПроведен тренинг на тему роли журналистики в борьбе с дезинформацией
10 июня 2025 г. 18:49
Сегодня газете Unikal и новостному порталу Unikal.az исполняется 15 лет
Сегодня газете "Unikal" и новостному порталу "Unikal.az" исполняется 15 лет
6 июня 2025 г. 13:52
Телеканалу Kəpəz TV исполняется 32 года
Телеканалу "Kəpəz TV" исполняется 32 года
6 июня 2025 г. 12:24
В Аудиовизуальном совете обсудили организацию телерадиовещания в Ханкенди, Ходжалы и Агдере
В Аудиовизуальном совете обсудили организацию телерадиовещания в Ханкенди, Ходжалы и Агдере
4 июня 2025 г. 10:36
Аудиовизуальный совет прекратил вещание каналов Матч ТВ для защиты прав местных вещателей
Аудиовизуальный совет прекратил вещание каналов "Матч ТВ" для защиты прав местных вещателей
2 июня 2025 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi