Агентство развития медиа и ADA проводят семинары в рамках 150-летия национальной прессы

Агентство развития медиа и ADA проводят семинары в рамках 150-летия национальной прессы

Агентство развития медиа совместно с программой повышения квалификации Университета ADA запустило серию семинаров на темы "История азербайджанской прессы" и "Медиаэтика" в рамках празднования 150-летнего юбилея национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытии семинара советник проректора по академическим вопросам Университета ADA, руководитель программы повышения квалификации Айгюн Гаджиева отметила, что вуз уделяет особое внимание развитию практических навыков в современной образовательной среде, а семинары по таким темам, как история прессы и этические ценности, позволяют глубже понять общественную функцию журналистики.

Замдиректора Агентства развития медиа Натига Мамедли подчеркнул, что 150-летний юбилей национальной прессы — это не просто историческая веха, но и возможность определить стратегию будущего развития азербайджанской журналистики. "Подобные семинары служат повышению как теоретических, так и практических знаний журналистов, а также формированию профессиональных медиа, основанных на этических принципах", - сказал он.

В ходе первого семинара обсуждались различные практические ситуации, связанные с медиаэтикой, затрагивались вопросы обеспечения точности информации, достоверности источников и защиты общественных интересов, а также подчеркивалась важность этического поведения в завоевании общественного доверия.