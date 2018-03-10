Афлатун Амашов: Следует направить обращение президенту страны для освобождения заключенных журналистов от оставшейся неотбытой части наказания

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Количество жалоб, поступивших в Совет прессы Азербайджана, превысило 12 тысяч за последние 15 лет. В 70 процентах жалоб правда была на стороне журналистов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета прессы Афлатун Амашов в своем выступлении на VII съезде Совета.

По словам А.Амашова, критикующие Совет прессы утверждают, что он больше защищает государственных чиновников, чем журналистов: "Это ложь. За последние 15 лет большинство проблем журналистов было решено. СМИ получают государственную поддержку. Азербайджанские СМИ значительно развились экономически. Укреплена материально-техническая база редакций. СМИ следует расширить рынок рекламы".

Он также заявил, что следует направить обращение президенту страны для освобождения заключенных журналистов от оставшейся неотбытой части наказания: "Это было бы гуманным шагом".