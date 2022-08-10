Афлатун Амашов: 30-35% поступающих в Совет прессы жалоб связаны с рэкетирством

"Государство обязано защищать права каждого члена общества. Совет прессы – общественная структура, регулирующая отношения между СМИ и общественностью. До сих пор в Совет прессы поступило около 18 тысяч жалоб от должностных лиц и граждан".

"Государство обязано защищать права каждого члена общества. Совет прессы – общественная структура, регулирующая отношения между СМИ и общественностью. До сих пор в Совет прессы поступило около 18 тысяч жалоб от должностных лиц и граждан".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета прессы Афлатун Амашов сказал на организованной сегодня Генпрокуратурой конференции на тему "Обеспечение информационной безопасности общества в условиях свободы СМИ и растущего влияния социальных сетей".

По его словам, все жалобы были рассмотрены: "И сегодня в Совет прессы продолжают поступать жалобы. Завтра мы рассмотрим некоторые жалобы на нашем заседании. Как Совет прессы мы выдали журналистам около 1000 курток с надписью "пресса". Мы также организовали вакцинацию журналистов в период пандемии".

А.Амашов отметил, что рэкетирство – преступное деяние: "Среди поступивших жалоб 30-35% связаны с рэкетирством. По сравнению с предыдущими периодами сейчас рэкетирство стало более профессиональным. Закон должен проявить свою суровость. Они пришли в журналистику не для того, чтобы информировать общество. Я предлагаю ужесточить закон в отношении занимающихся рэкетом".