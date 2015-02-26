Семь сотрудников АзерТАдж награждены медалью "Терегги" - СПИСОК

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж) медалью "Терегги".

Как отмечает Report, за плодотворную деятельность в развитии средств массовой информации в Азербайджанской Республике медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж):



Байрамов Рашид Орудж оглу



Алиев Мазахир Тариш оглу



Алиева Кифаят Салман гызы



Ибадов Сувар Инаят оглу



Гадилли Фуад Адиль оглу



Гулиева Сарийя Гадир гызы



Велиева Аида Алибала гызы.

Другим распоряжением главы государства за заслуги в развитии средств массовой информации в Азербайджанской Республике следующим сотрудникам Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж) присвоены почетные звания Азербайджанской Республики:

"Заслуженный работник культуры"



Гулузаде Яшару Махмуд оглу



Гурбановой Гюльзаман Кямиль гызы



Юсифову Салахату Шахсувар оглу



"Заслуженный журналист"



Гасановой Айгюн Везир гызы



Садыхлы Наргиз Муртуз гызы





"Заслуженный инженер"



Алиеву Азеру Гасан оглу.