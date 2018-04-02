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    Вышла в свет книга "Уроки профессионального актерства"

    Издание предусмотрено для преподавания театрального, режиссерского, актерского искусства, а также широкой читательской аудитории

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Вышла в свет изданная Переводческим центром Азербайджана книга видного российского актера и театрального теоретика Михаила Чехова "Уроки профессионального актерства".

    Как сообщили Report в центре, в книгу включены лекции автора, прочитанные на творческой студии в годы эмиграции в США (1935-1954).

    В лекциях проводятся глубокие анализы и исследования, открывающие тайны актерской профессии, закулисной жизни, пути к вершине этого сложного искусства, способы достижения высокого уровня профессионализма.

    Книга предусмотрена для преподавания театрального, режиссерского, актерского искусства, а также широкой читательской аудитории. 

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