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В Тбилиси реставрируют дом-музей Джалила Мамедгулузаде

В Тбилиси реставрируют дом-музей Джалила Мамедгулузаде В столице Грузии Тбилиси реставрируют дом-музей видного представителя азербайджанской литературы, великого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде.
Литература
24 февраля 2024 г. 19:13
В Тбилиси реставрируют дом-музей Джалила Мамедгулузаде

В столице Грузии Тбилиси реставрируют дом-музей видного представителя азербайджанской литературы, великого писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде.

Как сообщает Report, инициатива реализуется при поддержке посольства Азербайджана в Грузии и местного представительства SOCAR.

Работы приурочены к 155-летию со дня рождения выдающегося драматурга.

Отметим, что двухкомнатный дом-музей расположен на первом этаже двухэтажного здания, которому более 200 лет. Говорят, что оба этажа здания когда-то принадлежали Мирзе Джалилю. Позже в здании поселились семьи, а двухкомнатная квартира на первом этаже была сохранена как дом-музей, открытие которого состоялось 11 октября 1997 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlil Məmmədquluzadənin Tbilisidəki ev-muzeyi bərpa edilir

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