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Книги заслуженного артиста Бахрама Багирзаде поступили в продажу в Чехии

Книги заслуженного артиста Бахрама Багирзаде поступили в продажу в Чехии Книги заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде “Шуша для детей”, “Баку для детей”, “Прага для детей” и “Христианские церкви в Азербайджане” поступили в продажу в Чешской Республике.
Литература
21 февраля 2024 г. 13:34
Книги заслуженного артиста Бахрама Багирзаде поступили в продажу в Чехии

Книги заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде “Шуша для детей”, “Баку для детей”, “Прага для детей” и “Христианские церкви в Азербайджане” поступили в продажу в Чешской Республике.

Как сообщил Report Бахрам Багирзаде, книги ранее были изданы на азербайджанском и русском языках, а теперь переведены и на чешский.

"Я посвятил книгу “Шуша для детей” нашему победоносному президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Книга о Баку предназначена для туристов. А в книге ”Христианские церкви в Азербайджане" говорится о христианских памятниках в нашей стране”, - сказал заслуженный артист.

Он отметил, что в будущем книги могут быть изданы и на испанском языке: "Я встретился с послом Мексики в Азербайджане Марией Викторией Ромеро Кабальеро. Она попросила меня написать книгу о Мексике, чтобы азербайджанские дети узнали больше об этой стране. Я постараюсь, чтобы книги были переведены на испанский”.

Бахрам Багирзаде сказал, что всего написал книги о 50 странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏməkdar artist Bəhram Bağırzadənin kitabları Çexiyada satışa çıxarılıb

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