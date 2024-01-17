В Москве состоится открытие выставки "Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана"

24 января в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоится торжественное открытие выставки "Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана", посвященной 210-летию Михаила Юрьевича Лермонтова.

24 января в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоится торжественное открытие выставки "Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана", посвященной 210-летию Михаила Юрьевича Лермонтова.

Как сообщает российское бюро Report, организатором выставки выступило руководство павильона "Азербайджан".

Посетителям впервые будет представлен неизвестный ранее прижизненный портрет поэта, который усилиями Региональной общественной организации "Время Лермонтова" и частного коллекционера удалось вернуть из США в Россию.

В экспозиции специального мультимедийного зала "Импровизация" гостям будут представлены авторские офорты на бумаге и ткани по иллюстрациям М.А.Врубеля и арт-объекты, посвященные героям произведений Лермонтова.

Особый колорит импровизационному залу придает уникальный арт-объект с иллюстрациями восточной сказки Лермонтова "Ашик-Кериб", написанной поэтом по мотивам азербайджанской версии одноименной народной сказки про странствующего певца.

Также в зале выставки "Время Лермонтова" воссозданы интерьеры литературного салона первой трети XIX века, которые украшает мебель эпохи, копии портретов членов семьи Лермонтова и пейзажей, написанных поэтом, литографии и книги XIX века, стилизация одежды членов семьи Лермонтова, выполненная реконструктором исторической моды Еленой Потаповой.

Отдельный подарок зрителям - экспозиция Народного художника России, скульптора с мировым именем А.Н.Бурганова, посвященная классику русской литературы.