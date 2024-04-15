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Чингиза Абдуллаева завтра выпишут из больницы

Чингиза Абдуллаева завтра выпишут из больницы Народного писателя Чингиза Абдуллаева завтра выпишут из Центральной таможенной больницы, где он находился на лечении с диагнозом отравление.
Литература
15 апреля 2024 г. 09:57
Чингиза Абдуллаева завтра выпишут из больницы

Народного писателя Чингиза Абдуллаева завтра выпишут из Центральной таможенной больницы, где он находится на лечении с диагнозом отравление.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

По его словам, народный писатель чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Чингиз Абдуллаев несколько дней назад был госпитализирован с диагнозом отравление. После лечения его выписали домой. Однако его состояние резко ухудшилось, народного писателя повторно поместили в Центральную таможенную больницу.

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Версия на азербайджанском языке Çingiz Abdullayev sabah xəstəxanadan evə buraxılacaq

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