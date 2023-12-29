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Ахмед бек Агаоглу – один из носителей традиций просветительства в Азербайджане

Ахмед бек Агаоглу – один из носителей традиций просветительства в Азербайджане Одним из азербайджанских общественно-политических деятелей, публицистов и интеллигентов-патриотов, родившихся в декабре, является известный тюрколог и педагог Ахмед бек Агаоглу.
Литература
29 декабря 2023 г. 21:58
Ахмед бек Агаоглу – один из носителей традиций просветительства в Азербайджане

Одним из азербайджанских общественно-политических деятелей, публицистов и интеллигентов-патриотов, родившихся в декабре, является известный тюрколог и педагог Ахмед бек Агаоглу.

Как напоминает Report, азербайджанский и турецкий общественный деятель, политик, журналист, педагог, писатель и тюрколог Ахмед бек Агаев (Агаоглу) родился в декабре 1869 года в Шуше.

Является одним из носителей традиций просветительства в Азербайджане. По возвращении после учёбы во Франции открыл в 1896 году в Шуше первую библиотеку-читальню. В 1897 году по приглашению Гаджи Зейналабдина Тагиева приехал в Баку, где начал писать статьи в газете "Каспий". Вместе с Али-беком Гусейнзаде был также редактором газеты "Хайят".

В 1905 году создал тайную организацию "Дифаи" для борьбы с царским правительством и дашнаками. Прожив тайно несколько месяцев у своих друзей из-за преследования со стороны царского правительства в 1909 году переехал в Стамбул, чтобы избежать ареста. Агаоглу, будучи одной из ведущих фигур национального движения "Тюркский очаг", был президентом конгресса, проведённого этой организацией. Затем вступил в партию младотурок "Единение и прогресс". Работал директором библиотеки в Сулеймание, редактором журнала "Тюрк юрду" ("Родина тюрка"), преподавал тюркско-монгольскую историю и русский язык в Стамбульском университете.

Был советником командующего Кавказской исламской армией, пришедшей в 1918 году на помощь Азербайджанской Демократической Республике. В период АДР был избран членом парламента. Входил в состав делегации, отправленной правительством АДР для участия в Парижской мирной конференции. По пути в Париж был арестован англичанами в Стамбуле вместе с другими руководителями партии "Единение и прогресс" и сослан на остров Мальта.

По возвращении из ссылки руководил управлением прессы и информации в Анкаре, был главным редактором газеты "Хакимиййет-и Миллийе". После избрания депутатом Великого национального собрания Турции второго и третьего созывов был политическим консультантом Мустафы Кемаля Ататюрка по зарубежным вопросам.

Ахмед бек Агаоглу умер в мае 1939 года в Турции.

Постановлением Кабинета министров Азербайджана от 7 мая 2019 года № 211 включён в перечень авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Vətənpərvər ictimai-siyasi xadim, ermənilərlə mübarizə aparan ziyalı Əhməd bəy Ağaoğlu

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