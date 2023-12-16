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Скончался литературовед Камиль Вели Нариманоглу

Скончался литературовед Камиль Вели Нариманоглу Литературовед Камиль Вели Нариманоглу скончался в возрасте 77 лет.
Литература
16 декабря 2023 г. 02:55
Скончался литературовед Камиль Вели Нариманоглу

В возрасте 77 лет скончался литературовед Кямиль Вели Нариманоглу.

Как сообщает Report, профессор умер от сердечного приступа.

Отметим, что критик, литературовед, тюрколог, доктор филологических наук (1988), профессор (1989), член Союза писателей Азербайджана, член Союза журналистов (1981), руководитель Центра азербайджано-евразийских исследований родился 18 августа 1946 года в поселке Джебраил Джебраильского района. В 1970 году он окончил с отличием филологический факультет БГУ.

К.Нариманоглу получил степень профессора в 1989 году, в 1988-1998 годах возглавлял кафедру азербайджанского языкознания в БГУ и был членом Большого ученого совета учебного заведения. В 1990 году получил звание почетного доктора Сельджукского университета. Писатель также был членом-корреспондентом Общества лингвистики Турции.

В 1993 году К.Нариманоглу занимал должность заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.

Широкую известность писателю принесло его произведение "Память народа, память языка".

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Версия на азербайджанском языке Kamil Vəli Nərimanoğlu vəfat edib

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