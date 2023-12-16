Скончался литературовед Камиль Вели Нариманоглу

Литературовед Камиль Вели Нариманоглу скончался в возрасте 77 лет.

В возрасте 77 лет скончался литературовед Кямиль Вели Нариманоглу.

Как сообщает Report , профессор умер от сердечного приступа.

Отметим, что критик, литературовед, тюрколог, доктор филологических наук (1988), профессор (1989), член Союза писателей Азербайджана, член Союза журналистов (1981), руководитель Центра азербайджано-евразийских исследований родился 18 августа 1946 года в поселке Джебраил Джебраильского района. В 1970 году он окончил с отличием филологический факультет БГУ.

К.Нариманоглу получил степень профессора в 1989 году, в 1988-1998 годах возглавлял кафедру азербайджанского языкознания в БГУ и был членом Большого ученого совета учебного заведения. В 1990 году получил звание почетного доктора Сельджукского университета. Писатель также был членом-корреспондентом Общества лингвистики Турции.

В 1993 году К.Нариманоглу занимал должность заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.

Широкую известность писателю принесло его произведение "Память народа, память языка".