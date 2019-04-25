Вице-президент НАНА: Найдены роман и письма Джафара Джаббарлы

Найдены роман и письма выдающегося представителя азербайджанской литературы, драматурга, поэта и прозаика, театроведа, киноведа Джафара Джаббарлы.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент НАНА, директор Института литературы, академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что сотрудником Института литературы, доктором филологических наук, профессором Асифом Рустамли были найдены роман "Кязым бек" и не опубликованные ранее письма литератора: "Роман и письма в скором времени будут напечатаны".