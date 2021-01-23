В Украине издано исследование по азербайджанской литературе

В Киеве впервые опубликовано исследование азербайджанской литературы в украинских книжных фондах (1917-2020).

В Киеве впервые опубликовано исследование азербайджанской литературы в украинских книжных фондах (1917-2020).

В Киеве в книге «Восточные традиции создания государства» («Східні традиції державотворення»—на украинском—прим.) которое было издано при поддержке ТЮРКСОЙ и приурочено 150-летию выдающегося украинского ученого, востоковеда, тюрколога Агатангела Крымского, впервые опубликовано библиографическое исследование «Азербайджанская литература в украинских переводах (1917-2020)».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, руководитель авторского коллектива книги —кандидат исторических наук Владимир Омельчук.