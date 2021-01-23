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В Украине издано исследование по азербайджанской литературе

В Украине издано исследование по азербайджанской литературе В Киеве впервые опубликовано исследование азербайджанской литературы в украинских книжных фондах (1917-2020).
Литература
23 января 2021 г. 19:42
В Украине издано исследование по азербайджанской литературе

В Киеве впервые опубликовано исследование азербайджанской литературы в украинских книжных фондах (1917-2020).

В Киеве в книге «Восточные традиции создания государства» («Східні традиції державотворення»—на украинском—прим.) которое было издано при поддержке ТЮРКСОЙ и приурочено 150-летию выдающегося украинского ученого, востоковеда, тюрколога Агатангела Крымского, впервые опубликовано библиографическое исследование «Азербайджанская литература в украинских переводах (1917-2020)».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, руководитель авторского коллектива книги —кандидат исторических наук Владимир Омельчук.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan ədəbiyyatı Ukrayna dilinə tərcümələrdə” tədqiqatı dərc edilib

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