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В столице США объявлен День памяти Гусейна Джавида

В столице США объявлен День памяти Гусейна Джавида По случаю 140-летия видного представителя азербайджанской литературы Гусейна Джавида 24 октября в столице США Вашингтоне объявлен Днем ​​памяти выдающегося мыслителя и драматурга.
Литература
25 октября 2022 г. 01:54
В столице США объявлен День памяти Гусейна Джавида

По случаю 140-летия видного представителя азербайджанской литературы Гусейна Джавида 24 октября в столице США Вашингтоне объявлен Днем ​​памяти выдающегося мыслителя и драматурга.

Как передает Report, декларацию в связи с этим подписала мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

В документе отдается дань уважения памяти и наследию выдающегося азербайджанского поэта и драматурга ХХ века Гусейна Джавида.

Отмечается, что Гусейн Джавид является одним из основоположников прогрессивного романтизма в азербайджанской литературе, а его идеалы свободного и справедливого мира, борьбы с несправедливостью и дискриминацией отражают глобальные вызовы сегодняшнего дня. Также сообщается, что выдающийся поэт был посмертно реабилитирован в 1956 году.

Мэр подчеркивает, что мемориальный барельеф Гусейна Джавида, установленный в здании Американо-азербайджанской торговой палаты, символизирует идеи жителей Вашингтона по борьбе с дискриминацией наравне с народом Азербайджана.

"Азербайджанская диаспора насчитывает около 50 миллионов человек в мире. Вашингтон, округ Колумбия, является одним из 10 крупнейших городов США, которые азербайджанцы называют своим домом. С учетом вышеупомянутого, я — мэр города Вашингтон объявляю 24 октября 2022 года Днем ​​памяти Гусейна Джавида", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın paytaxtında Hüseyn Cavidin anım günü elan edilib - BƏYANNAMƏ

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