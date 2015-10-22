В Москве отметят юбилей народного поэта Азербайджана

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В столице России Москве отметят 80-летний юбилей первого секретаря Союза писателей Азербайджана (СПА), народного поэта Фикрета Годжа.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба СПА.
Мероприятие состоится 29 октября при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, посольства Азербайджана в России и московского отдела СПА.
На юбилейном мероприятии в Центральном доме литераторов в Москве примут участие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, председатель Союза писателей Москвы, а также известные российские мастера пера.
Народные артисты Мелекханым Эйюбова и Азер Зейналов исполнят на мероприятии песни на слова народного поэта, народный артист Агалар Байрамов продекламирует избранные стихотворения Фикрета Годжа.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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