В Москве отметят юбилей народного поэта Азербайджана

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В столице России Москве отметят 80-летний юбилей первого секретаря Союза писателей Азербайджана (СПА), народного поэта Фикрета Годжа.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба СПА.

Мероприятие состоится 29 октября при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, посольства Азербайджана в России и московского отдела СПА.

На юбилейном мероприятии в Центральном доме литераторов в Москве примут участие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, председатель Союза писателей Москвы, а также известные российские мастера пера.

Народные артисты Мелекханым Эйюбова и Азер Зейналов исполнят на мероприятии песни на слова народного поэта, народный артист Агалар Байрамов продекламирует избранные стихотворения Фикрета Годжа.