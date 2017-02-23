В Киеве состоялась презентация книги, посвященной трагическим событиям Ходжалинской трагедии

Киев. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Киеве в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины прошла презентация книги "Дети, которые не выросли" известного азербайджанского журналиста Эльшада Эйвазлы.

Как сообщает украинское бюро Report, в книге представлены рассказы людей, которые потеряли и мать, и отца в Ходжалинской трагедии. Издание переведено на украинский язык под руководством Мурада Омарова, председателя Харьковского областного товарищества азербайджано-украинской дружбы "Достлуг".

Презентацию книги посетили бывший посол Азербайджана Талят Алиев, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов, первый заместитель главы ОДАУ Мурад Джафаров, профессор Ариф Гулиев, первый заместитель главы Конгресса киевских азербайджанцев Сеид Гадмалиев, журналист Али Иса Дамиров, декан юридического факультета БГУ Амир Алиев, представители азербайджанской диаспоры в Украине.

Присутсвующие почтили память жертв Ходжалинской трагедии минутой молчания. В своей вступительной речи председатель ОДАУ Хикмет Джавадов акцентировал внимание на важности регулярной работы в украинском обществе по ознакомлению с фактами о Ходжалинской трагедии.

"Для нас, азербайджанцев, Ходжалинская трагедия – боль, которая должна быть признана обществом. В свою очередь, мы ведем регулярную работу для донесения фактов о тех событиях до украинского общества в том числе. Это ряд мероприятий, которые освещают те трагические события. Издание на украинском языке книги Эльшада Эйвазлы – очередной шаг в нашей работе. В этой книге украинцы могут прочитать о тех душераздирающих событиях, и о судьбах людей, которые потеряли мать и отца в Ходжалинском геноциде", - сказал Хикмет Джавадов.

Бывший посол Азербайджана Талят Алиев поддержал главу ОДАУ и нагласил на важности борьбы с армянской пропагандой, которая нацелена в том числе на дезинформацию общества. "Ходжалы - самая кровавая страница нагорно-карабахского конфликта. Было принято четыре резолюции ООН о том, что территорию Азербайджана оккупировала Армения. Но до сих пор эти резолюции не выполняются", - сказал Талят Алиев.

Также, в ходе презентации книги, председатель ОДАУ Хикмет Джавадов анонсировал показ докуметального фильма о Ходжалинской трагедии "Пилот, который видел ад", которое состоится на днях в кинотеатре "Украина".