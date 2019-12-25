В Киеве презентовали литературное исследование, посвященное азербайджанскому поэту Насими

В Национальной библиотеке имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины состоялась презентация исследования "Произведения выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в украинских переводах", приуроченное к 650-летию Насими, сообщает Report.

Отмечается, что посольство Азербайджана в Украине выступило партнером мероприятия. Мероприятие организовано непосредственно самой Национальной библиотекой Украины (НБУ) совместно с членом Бакинского международного центра мультикультурализма Мариной Гончарук и международным секретарем Европейской академии наук, искусств и литературы Дмитрием Чистяком.

Генеральный директор НБУ, член-корреспондент член-корреспондент Национальной академии наук Украины, профессор Любовь Дубровина отметила важность результатов работы, которую осуществили сотрудники библиотеки для развития украино-азербайджанских культурных связей, а также поблагодарила посольство Азербайджана за проявленный интерес к исследованию.

Советник азербайджанского диппредставительстве в Киеве Камал Халилов рассказал о ряде проектов, которые реализовало посольство Азербайджана в Украине для популяризации творческого наследия Насими, а также информированию украинцев о выдающемся азербайджанском поэте и мыслителе. Он напомнил, что в этом году был открыт памятник Насими в Киеве и начато строительство крупного многофункционально комплекса, который будет носить имя азербайджанского поэта.

Заведующая отделом НБУ имени Вернадского, доктор наук Татьяна Добко отметила, что благодаря исследованию фондов библиотеки были обнаружены ранее неизвестные переводы Насими на украинский язык и уникальные литературные статьи, свидетельствующие о том, что еще в начале прошлого века украинская интеллигенция и общественность были хорошо осведомлены про азербайджанскую литературу и про творчество Насими.

Модератор мероприятия, международный секретарь Европейской академии наук, искусств и литературы Дмитрий Чистяк рассказал о проделанной им работе как переводчика Насими.

Заслуженный деятель искусств Украины, актер кино и театра, драматург Василий Довжик продекламировал переводы Насими на украинский.

Соорганизатор мероприятия, член Бакинского международного центра мультикультурализма Гончарук Марина отметила, что очень важно что в популяризации творческого наследия Насими, в исследовании культурных, литературных процессов связанных с его творчеством активно участвуют украинцы, в частности культурная, научная и творческая интеллигенция.

На мероприятии присутствовали ученые, поэты, писатели и общественные деятели.

В рамках мероприятия также была открыта выставка книжных и газетных изданий НБУ, связанных с творчеством Насими и публикацией переводов поэта на украинском языке.