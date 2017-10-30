В Болгарии отметили 135-летие Гусейна Джавида

София. 30 октября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии, Софии прошла конференция, посвященная 135-летней годовщине великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Как передает восточноевропейское бюро Report, конференция была организована посольством Азербайджана в Болгарии, Национальной академией наук Азербайджана (НАНА), домом-музеем Гусейна Джавида при НАНА и центром азербайджанского языка и культуры, функционирующим при софийском университете имени святого Климента Охридского.

Выступившая на мероприятии посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова рассказала о бурном жизненном пути, богатой и многосторонней деятельности великого драматурга. Посол отметил, что накануне юбилея произведения поэта “Марал” и “Шейда” переведены на болгарский язык и теперь болгарские читатели могут ими насладиться.

Заместитель председателя Академии наук Болгарии Васил Николов отметил, что празднование этого знаменательного события - это уникальная возможность для дальнейшего углубления связей между двумя странами и их культурами. "Когда знакомишься с творчеством различных людей, мы знакомимся также и с другими культурами и жизнями".

Вице-президент НАНА, академик Иса Хабиббейли довел до сведения участников мероприятия, что долгие годы произведения Байрона и Шекспира Востока (так называют Гусейн Джавида - Ред.) ставятся в театрах. Директор Института рукописей НАНА Теймур Керимли, директор дома-музея Гусейна Джавида Гюльбениз Бабаханлы и другие во время выступлений говорили о жизни и творчестве, о вкладе Г. Джавида в азербайджанскую литературу. Затем студенты прочитали стихи Г.Джавида “Марал” и “Шейда”, переведенные на болгарский язык.

Отметим, что 24 октября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 135-летнего юбилея Гусейна Джавида.