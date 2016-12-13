В Баку проходят литературные представления "Книги и писатели-юбиляры 2016 года"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ 13 декабря в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) "Книги и писатели-юбиляры 2016 года" в школе №145 и школе №250 прошли очередные литературные представления.

Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, учащиеся школы №145 под руководством своих учителей Любови Баркановой, Ирины Поповой, Виктории Орловой, Эльнары Мамедовой и Ираиды Мустафаевой представили литературно-музыкальную композицию по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

В школе №250 учащиеся инсценировали отрывки из повести-сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", рассказов Эдуарда Успенского и поэм Низами Гянджеви. Творческий проект реализовала учитель русского языка и литературы Седагет Бабаева. Следует отметить, что в школе №250 обучение ведется на азербайджанском языке, а русский язык изучается в рамках пилотного проекта министерства образования Азербайджана по углубленной программе.