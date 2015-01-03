​В Азербайджане издадут неизвестный науке "Диван" известного поэта тюркского мира

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане издадут неизвестный до сих пор науке "Диван" Махтумкули Фраги.

Об этом Report сообщил заместитель директора Института рукописей имени М.Физули Паша Керимов.

По его словам, "Диван" был представлен сотрудниками Института литературы в прошлом году: "Сравнивая обнаруженные стихи с изданными ранее произведениями поэта, пришли к заключению, что большинство собранных в книге стихов не издавались".

П.Керимов сказал, что "Диван" подготовлен к изданию после транслитерации и перевода на наш язык: "В начале этого года планируется издание книги Махтумкули Фраги совместно с Туркменистаном. Произведение будет состоять из 600 страниц".

Он также добавил, что в 2015 году Институт рукописей планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном, Туркменистаном, Турцией и Казахстаном: "В этом году мы планируем отправить четырех сотрудников института на курсы повышения квалификации, которые организуют в Центре рукописей в турецком городе Конья. Основная цель заключается в усовершенствовании знаний в области восстановления рукописей".