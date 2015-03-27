​Умер лауреат Нобелевской премии Тумас Транстремер

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2011 год, крупнейший шведский поэт XX века Тумас Транстремер умер на 83-м году жизни.

Как передает Report, в 1990 году писатель перенес инсульт, после чего у него возникли проблемы с речью.

Транстремер является автором 12 книг стихов и прозы, большую часть наград он получил в скандинавских странах.

Напомним, на Нобелевскую премию по литературе в 2015 году претендуют 200 кандидатов.