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    ​Умер лауреат Нобелевской премии Тумас Транстремер

    Транстремер является автором 12 книг стихов и прозы

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2011 год, крупнейший шведский поэт XX века Тумас Транстремер умер на 83-м году жизни.

    Как передает Report, в 1990 году писатель перенес инсульт, после чего у него возникли проблемы с речью.

    Транстремер является автором 12 книг стихов и прозы, большую часть наград он получил в скандинавских странах.

    Напомним, на Нобелевскую премию по литературе в 2015 году претендуют 200 кандидатов.

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