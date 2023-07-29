Умер американский писатель Томас Гольц

Умер известный американский писатель и журналист Томас Гольц.

Умер известный американский писатель и журналист Томас Гольц.

Как сообщает Report, он скончался в возрасте 68 лет.

Гольц является автором книги "Азербайджанский дневник", рассказывающей о событиях, произошедших в общественно-политической жизни Азербайджана с 90-х годов прошлого столетия до настоящего времени, свидетелем которых был сам журналист.

Он является одним из первых зарубежных журналистов, побывавших в Ходжалы и написавших о совершенном там армянами геноциде в отношении азербайджанцев.

Гольц был почетным доктором Университета АDА.