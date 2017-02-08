Стивен Кинг и его сын представят первый совместно написанный роман

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг и его сын Оуэн впервые представят первую совместную книгу "Спящие красавицы" (Sleeping Beauties). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, книга будет представлена на предстоящей в Нью-Йорке в конце мая - начале июня крупнейшей книжной выставке BookExpo.

Как сообщил исполнительный директор выставки Брайан МакДональд, такие встречи с литературными знаменитостями "привлекают тысячи людей, заинтересованных в том, чтобы узнать о новых книгах и пообщаться с самыми известными авторами".

69-летний Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров.