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    Стивен Кинг и его сын представят первый совместно написанный роман

    Книга будет представлена на крупнейшей книжной выставке BookExpo

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг и его сын Оуэн впервые представят первую совместную книгу "Спящие красавицы" (Sleeping Beauties). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, книга будет представлена  на предстоящей в Нью-Йорке в конце мая - начале июня крупнейшей книжной выставке BookExpo.

    Как сообщил исполнительный директор выставки Брайан МакДональд, такие встречи с литературными знаменитостями "привлекают тысячи людей, заинтересованных в том, чтобы узнать о новых книгах и пообщаться с самыми известными авторами". 

    69-летний Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров.

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