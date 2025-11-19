Состоялась церемония презентации книги "Изучаем азербайджанский язык"

В филиале Park Akademiya сети книжных магазинов LIBRAFF 18 ноября состоялась презентация книги "Изучаем азербайджанский язык", соавторами которой являются Сабина Алиева, Хузура Агаева и Гюлара Амирова.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева.

Выступившая на презентации соавтор книги Сабина Алиева отметила, что книга предназначена для детей 4-6 лет и призвана научить родному языку детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, действующих в нашей стране, в том числе наших юных соотечественников, проживающих за пределами Азербайджана, привить им любовь к родному языку и сформировать навыки общения на родном языке с раннего возраста: "Одной из основных целей создания этой книги является обучение азербайджанскому языку, а также формирование связи с национальными ценностями и культурой нашей страны. Книга в целом состоит из 8 разделов и посвящена различным темам. Одной из самых интересных особенностей книги является то, что она подготовлена на основе картинок. У детей этого возраста еще не развиты навыки чтения и письма. Поэтому, учитывая особенности восприятия детей, темы разъяснены с помощью картинок. С другой стороны, процесс обучения с картинками делает его более увлекательным и запоминающимся.

Одним из самых интересных разделов является рубрика "послушаем и выучим". Здесь стихи азербайджанских поэтов читаются в аудиоформате, то есть в аудиоверсии, сканируемой QR-кодом. Кроме того, книга содержит самые необходимые выражения, слова и предложения для развития начальных навыков общения у детей раннего возраста, а цель - сделать процесс обучения более системным. Как известно, письменные слова и выражения, а также стихи, читаются и разучиваются с детьми этой возрастной группы учителями и родителями. Книга служит своего рода направлением для учителей и родителей".

Редактор книги профессор Севиндж Алиева отметила, что книга, ставшая плодом трехлетнего труда, является выражением любви к нашему языку и приверженности нашим ценностям. Она выразила уверенность в том, что издание также станет любимой книгой для азербайджанских детей, проживающих и растущих за рубежом.

Выступившие проректор по международным связям Азербайджанского университета языков Жаля Гарибова, писатель, поэт, педагог, профессор Захид Халил, член Союза писателей Азербайджана, главный редактор журнала Göyərçin профессор Рафиг Юсифоглу, внук Абдуллы Шаига и директор его дома-музея Улькер Талыбзаде напомнили присутствующим высказывания из речи президента Ильхама Алиева на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана. Было отмечено, что, как подчеркнул глава государства, сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана. То есть государство, ученые, лингвисты, писатели, поэты, журналисты, все, кто занимается политикой, должны уделять этому большое внимание.

Выступившие отметили заботу, оказываемую азербайджанскому языку на государственном уровне, рассказали о шагах, предпринимаемых в этом направлении.

Ораторы высоко оценили книгу "Изучаем азербайджанский язык" как учебное пособие, выразили уверенность в том, что она будет полезна детям для того, чтобы научиться просто и понятно думать и говорить на родном языке, и что подобные проекты будут иметь устойчивый характер.

Во время мероприятия также была представлена художественная часть, а несколько стихотворений из книги были воспроизведены с помощью QR-кодов.