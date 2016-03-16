​Скончался сын Сергея Есенина

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ На 92 году жизни в США скончался сын известного русского поэта Сергея Есенина Александр Есенин-Вольпин.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Есенин-Вольпин был математиком, философом и поэтом, участником диссидентского и правозащитного движения в СССР.

Он родился 12 мая 1924 года в Ленинграде. Его матерью была поэтесса и переводчик Надежда Вольпин.

В 1949 году его поместили в психиатрическую больницу за стихи, написанные в антисоветском духе. Затем его сослали в Калининград. В 1953 году А.Есенин-Вольпин был оправдан, однако спустя 5 лет его вновь поместили в психиатрическую лечебницу. В 1972 году Александр Есенин-Вольпин эмигрировал в США.