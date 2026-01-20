Скончался поэт и драматург Гариб Мехди
Литература
- 20 января, 2026
- 21:54
Известный писатель, поэт, публицист, драматург, член Союза писателей Азербайджана (с 1968 года) и Союза журналистов Азербайджана, Гариб Мехди скончался в возрасте 90 лет.
Как сообщает Report, об этом в социальных сетях сообщили его коллеги.
Отметим, что накануне поэт был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
