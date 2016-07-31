​Скончался писатель Фазиль Искандер

Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Классик российской литературы второй половины XX века Фазиль Искандер скончался после продолжительной болезни.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил писатель Сергей Шаргунов.

"Скончался Фазиль Абдулович Искандер",- сказал Шаргунов.

"Все меньше становится классиков. Он, безусловно, был достоин Нобелевской премии по литературе. В нем поражало все: глубина личности и произведений, острота, сатира. Несмотря на возраст и немощь, от него исходила солнечная энергия", - отметил Шаргунов.