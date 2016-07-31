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    ​Скончался писатель Фазиль Искандер

    Классик российской литературы скончался после продолжительной болезни

    Баку. 31 Июля. REPORT.AZ/ Классик российской литературы второй половины XX века Фазиль Искандер скончался после продолжительной болезни.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил писатель Сергей Шаргунов.

    "Скончался Фазиль Абдулович Искандер",- сказал Шаргунов.

    "Все меньше становится классиков. Он, безусловно, был достоин Нобелевской премии по литературе. В нем поражало все: глубина личности и произведений, острота, сатира. Несмотря на возраст и немощь, от него исходила солнечная энергия", - отметил Шаргунов.

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