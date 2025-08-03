Скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев

Скончался народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев

Выдающийся азербайджанский писатель, прозаик, драматург, литературный критик и исследователь, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджана (1998), кавалер ордена "Истиглал" (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев скончался 3 августа 2025 года на 82-м году жизни.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, Эльчин Эфендиев родился 13 мая 1943 года в Баку. Он начал литературную деятельность в 1960-х годах и стал одним из ведущих представителей поколения "шестидесятников", заняв особое место в азербайджанской литературе. Писатель привнёс в национальную литературу новое дыхание, ценности и художественные формы, сыграв значительную роль в развитии литературной среды.

Его прозаические произведения, рассказы и повести были переведены и опубликованы во многих странах, сыграв важную роль в популяризации азербайджанской литературы за рубежом. Эльчин Эфендиев был одним из самых известных представителей азербайджанской литературы на международной арене.

Значительное место в его творчестве занимают романы, повести, пьесы и научно-критические труды. Такие произведения, как "Махмуд и Марьям", "Белый верблюд", "Голова", "Знаменосцы", вошли в золотой фонд азербайджанской литературы. Его пьесы ставились как в театрах Азербайджана, так и за рубежом.

Эльчин Эфендиев внёс большой вклад в развитие государственной и культурной жизни страны и как общественно-политический деятель. С 1993 по 2018 годы он занимал должность заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики. В конце 1980-х годов он возглавлял общество "Ветен", сыграв значительную роль в консолидации азербайджанцев, проживающих за рубежом, и укреплении их связей с исторической родиной.

За выдающиеся заслуги в области литературы и культуры он был награждён орденом "Истиглал" и другими высокими государственными наградами.

Министерство культуры выражает глубокие соболезнования семье и близким Эльчина Эфендиева в связи с его кончиной. Его богатое творческое наследие и заслуги навсегда останутся в памяти народа.