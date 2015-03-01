Скончался известный турецкий писатель Яшар Кемаль

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Яшар Кемаль (настоящее имя — Кемаль Садык Гёкчели), известный турецкий писатель и общественный деятель курдского происхождения, скончался в субботу в Стамбуле на 93-м году жизни. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Причиной смерти Кемаля стала сердечно-легочная недостаточность. Он был госпитализирован в клинику Стамбульского университета с нарушением сердечного ритма и находился в реанимации с 15 января.

Кемаль был одним из выдающихся современных турецких писателей. Он известен как многократный кандидат на Нобелевскую премию по литературе, а также как активный сторонник создания независимого Курдистана и построения в Турции гражданского общества.

Некоторые его книги в течение многих лет были в Турции запрещены, а сам он подвергался преследованиям и около двух лет провел в тюрьме за пропаганду сепаратизма.

Центральное место в творчестве писателя занимает роман "Тощий Мемед" (1955), посвященный легендарному курдскому национальному герою Индже Мемед, возглавившему антифеодальное восстание. Этот роман переведен более чем на сорок языков, в том числе русский. Жизнь курдской деревни, разорение крестьян и борьба их за землю, а также массовый уход в города на заработки легли в основу романов Кемаля "Жестяной ящик" (1955, русский перевод в 1970, "Жестянка"), "Чукурова в огне" (1956). Близость к реальной жизни характерна и для романов "Опора" (1960), "Земля — железная, небо — медное" (1963), "Легенда Горы" (1970), "Разбойник" (1972), "Эфе из Чакырджа" (1972).

Произведения Кемаля отличаются глубоким гуманизмом, поэтичностью и фольклорной образностью языка.