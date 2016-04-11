 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Скончался известный британский писатель

    Писатель умер от рака

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Известный британский писатель Деннис Ховард Маркс скончался в возрасте 71 года.

    Как сообщает Report, писатель умер от рака.

    Деннис Ховард Маркс, прославившийся благодаря автобиографии "Мистер Ганджубас", родился в 1945 году. 

    Был приговорен к 25 годам лишения свободы. 

    В 1996 году была издана автобиография Маркса "Господин Ганджубас" (Mr. Nice), которую Бернард Роуз экранизировал в 2010 году. 

    В 2011 году опубликован роман "Сочувствие дьяволу".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi