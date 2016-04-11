Скончался известный британский писатель

11 апреля, 2016 13:39

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Известный британский писатель Деннис Ховард Маркс скончался в возрасте 71 года. Как сообщает Report, писатель умер от рака. Деннис Ховард Маркс, прославившийся благодаря автобиографии "Мистер Ганджубас", родился в 1945 году. Был приговорен к 25 годам лишения свободы. В 1996 году была издана автобиография Маркса "Господин Ганджубас" (Mr. Nice), которую Бернард Роуз экранизировал в 2010 году. В 2011 году опубликован роман "Сочувствие дьяволу".

