Скончался французский писатель Мишель Бютор

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Французский писатель Мишель Бютор скончался на 90-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Monde.

Как информировали издание родные писателя, Бютор умер утром в больнице коммуны Контамин-сюр-Арв в департаменте Верхняя Савойя.

Творчество Бютора относится к направлению "нового романа" во французской прозе.

Бютор - обладатель французской литературной премии "Ренодо" за роман "Изменение", вышедший в 1957 году.