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    Скончался французский писатель Мишель Бютор

    Он обладатель французской литературной премии Ренодо за роман Изменение

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Французский писатель Мишель Бютор скончался на 90-м году жизни.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Monde.

    Как информировали издание родные писателя, Бютор умер утром в больнице коммуны Контамин-сюр-Арв в департаменте Верхняя Савойя.

    Творчество Бютора относится к направлению "нового романа" во французской прозе.

    Бютор - обладатель французской литературной премии "Ренодо" за роман "Изменение", вышедший в 1957 году.

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