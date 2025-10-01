Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент НАНА: Книжная выставка - значимое научно-культурное событие для Азербайджана

    Литература
    • 01 октября, 2025
    • 12:14
    Президент НАНА: Книжная выставка - значимое научно-культурное событие для Азербайджана

    Международная книжная выставка является значимым научно-культурным событием для Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли заявил на открытии XI Бакинской международной книжной выставки.

    Академик отметил высокий уровень организации выставки и выразил уверенность в том, что она поспособствует развитию культуры печати и чтения в стране..

    Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу заявил, что книга всегда играла важную роль в жизни азербайджанских граждан. Депутат оценил международную выставку, которая продлится неделю, как важное культурное событие.

    Омбудсмен Сабина Алиева подчеркнула, что в рамках выставки запланировано более 250 мероприятий. Она отметила, что проведение таких выставок - важная инициатива, направленная на культурное просвещение.

