Прах Габриэля Гарсии Маркеса похоронили в университете в Колумбии

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Останки колумбийского лауреата нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсии Маркеса захоронены в склепе университета Картахены, куда их доставили из Мексики, где писатель скончался два года назад в возрасте 87 лет, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Бывший католический монастырь Ла-Мерсед ныне стал частью помещений университета. Совсем неподалеку находится семейный дом Маркеса, который станет его музеем.

На похоронах автора "Ста лет одиночества" и "Любви во время холеры" присутствовали 400 гостей, включая президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Сам писатель провел в Картахене немалую часть своей жизни.

Будущий автор "Ста лет одиночества" впервые приехал в город в 1948 году, чтобы стать журналистом в местной газете.