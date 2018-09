Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация двух романов, написанных послом Марокко в Азербайджане Хассаном Хами.

Как сообщили Report в посольстве, презентация состоится 15 декабря в офисном центре Landmark.

На презентации посол представит свои романы "Блестящий пепел над радугой" (Sparkling Ashes over the Rainbow) и "Царапины никогда не залечиваются" (Scratches Never Heal).