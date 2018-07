Bakı. 7 Dekabr. REPORT.AZ/ Bakıda Mərakeşin Azərbaycandakı səfiri Həsən Haminin iki yeni romanının təqdimatı keçiriləcək.

Səfirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, təqdimat mərasimi dekabrın 15-də "Landmark" ofis mərkəzində baş tutacaq.

Təqdimatda səfir iki yeni - "Göy qurşağı üzərində parlaq kül" (Sparkling Ashes over the Rainbow) və "Yaralar heç vaxt sağalmır" romanını (Scratches Never Heal) nümayiş etdirəcək.