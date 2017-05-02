Победителям премии "Золотое слово" были вручены награды

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения победителей литературной премии "Золотое слово", организованной министерством культуры и туризма Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на церемонии награждения министр культуры и туризма Абульфас Гараев заявил, что литературная премия "Золотое слово" уже заняла достойное место в обществе: "Увеличив число номинаций премии, мы хотели дать в какой-то степени толчок развитию литературы. Поздравляю всех победителей, желаю им успехов. Уверен, что произведения, получившие награду, будут доведены до широкой публики, с интересом будут прочитаны читателями и будут представлены в библиотеках".

После выступили писатели и поэты, ученые-литературоведы и деятели искусства.

Прием произведений на пятую по счету литературную премию "Золотое слово" начался с ноября 2016 года и закончился 10 апреля 2017 года. В рамках этого периода на конкурс было принято 100 работ по пяти номинациям.

Отметим, что все произведения были прочтены членами комиссии литературной премии "Золотое слово" и в оценочном листе члены комиссии отмечали специальной пометкой работы, которые они выделили по каждой номинации. Позже, на заключительном заседании комиссии итоги, полученные на основе оценочного листа, были поставлены на голосование. Помимо пяти основных номинаций, почли целесообразным выделить номинацию "Шанс", в которой отличились две работы.

Победители премии были определены следующим образом:

В номинации "Проза":

Сона Велиева, книга "Дорога, ведущая к свету" (“İşığa gedən yol”)

Вагиф Насиб, роман "Без тебя, без меня и без нее" (“Sənsizlik, mənsizlik, onsuzluq”)

Акрам Гафланоглу, книга "Когда пересекаются судьбы" (“Talelər kəsişəndə”)

В номинации "Поэзия":

Фируза Мамедли, книга "Избранные произведения" (“Seçilmiş əsərləri”)

Вагиф Байатлы Одер, сборник стихов "Лучший мир из двух" (“Hər iki dünyanın ən gözəli”)

В номинации "Литературная критика и публицистика":

Басти Алибайли, книга "Второй текст" (“İkinci mətn”)

Наргиз Джаббарлы, книга "После освобождения. Литература нового века" (“Qurtuluşdan sonra. Yeni nəsil ədəbiyyatı”)

В номинации "Перевод литературных произведений":

Эйюб Гияс, Светлана Алексеевич, роман "Война без женского лица" (“Müharibənin qadın olmayan üzü”)

Фарид Гусейн, Орхан Камал, книга "3 с половиной года с Назимом Хикметом" (“Nazim Hikmətlə 3 il yarım”)

В номинации "Произведения, написанные для детей":

Захид Халил, книга "Белые аисты" (“Ağ leyləklər”)

Гешем Неджефзаде, книга "Цветочный ковер" (“Çiçəkli xalça”)

В номинации "Шанс" в рамках литературной премии "Золотое слово":

Мирмехди Агаоглу, книга "Немецкое имущество" (“Alman malı”)

Шахрияр дель Герани, книга "Имя скуки" (“Darıxmağın adı”).