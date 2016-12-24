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    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии

    На вечере любители поэзии, молодые поэты прочитали любимые стихотворения различной тематики

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках литературного проекта "Слово" состоялся вечер поэзии.

    Как сообщает Report, в мероприятии, проходившем в Национальном музее искусств Азербайджана при поддержке министерства культуры и туризма, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, молодая поэтесса Лейла Алиева.

    На вечере любители поэзии, молодые поэты прочитали любимые стихотворения различной тематики.

    На мероприятии послы России, Франции и Мексики в Азербайджане прочитали стихотворения, в том числе и посвященные Баку. Лейла Алиева также представила вниманию собравшихся свои стихи.

    Наряду с тем, что вечер повышает интерес и внимание к литературе и поэзии, он также значим в свете пропаганды культуры нашей страны, популяризации нашей классической и современной литературы в мире, выявления новых талантливых поэтов, изучения культуры различных стран и, таким образом, сохранения мультикультуральных традиций.

    Участники также ознакомились с представленным в Национальном музее искусств Азербайджана фотопроектом Лейли Алекберовой "Женские портреты".

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