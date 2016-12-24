По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках литературного проекта "Слово" состоялся вечер поэзии.

Как сообщает Report, в мероприятии, проходившем в Национальном музее искусств Азербайджана при поддержке министерства культуры и туризма, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, молодая поэтесса Лейла Алиева.

На вечере любители поэзии, молодые поэты прочитали любимые стихотворения различной тематики.

На мероприятии послы России, Франции и Мексики в Азербайджане прочитали стихотворения, в том числе и посвященные Баку. Лейла Алиева также представила вниманию собравшихся свои стихи.

Наряду с тем, что вечер повышает интерес и внимание к литературе и поэзии, он также значим в свете пропаганды культуры нашей страны, популяризации нашей классической и современной литературы в мире, выявления новых талантливых поэтов, изучения культуры различных стран и, таким образом, сохранения мультикультуральных традиций.

Участники также ознакомились с представленным в Национальном музее искусств Азербайджана фотопроектом Лейли Алекберовой "Женские портреты".