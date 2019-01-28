Отметят 100-летие народного писателя Исмаила Шихлы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ 28 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея видного представителя азербайджанской литературы, народного писателя Исмаила Шихлы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджанской Республики и министерству образования Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народного писателя Исмаила Шихлы.

В распоряжении отмечается, что в марте 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, талантливого прозаика, известного литературоведа, педагога и общественного деятеля, народного писателя Исмаила Гахраман оглу Шихлы.

Своим творчеством, богатыми образами, обладающими колоритными характерами и высокими духовно-нравственными качествами, Исмаил Шихлы является одним из мастеров слова, вписавших новую яркую страницу в летопись художественной мысли азербайджанского народа. Знаменитый роман писателя "Кура неукротимая" получил оценку как важное литературно-культурное событие, открывшее путь к перелому в общественном сознании и самосознанию. В произведениях, созданных мастером, продолжившим традиции классического наследия и использовавшим фольклорную сокровищницу, нашла полное выражение глубокая философия жизни. Совершенство стиля, образность художественного языка, широта и разнообразие описания внутреннего мира – характерные особенности, присущие прозе Исмаила Шихлы. Деятельность Исмаила Шихлы, постоянно демонстрировавшего гражданскую позицию представителя интеллигенции в отношении к судьбоносным вопросам, в целом является наглядным примером преданности идеологии азербайджанства и уважения к традиционным ценностям.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.