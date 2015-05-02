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    Пьер Ришар опубликовал свои мемуары

    Знаменитый французский киноактер озаглавил их Я ничего не знаю, но все скажу

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Опубликованы мемуары знаменитого французского киноактера Пьера Ришара. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, 300-страничные мемуары, озаглавленные "Я ничего не знаю, но все скажу", выпустило в эти дни крупнейшее парижское издательство "Фламмарион". 

    В написании воспоминаний 80-летнему Ришару помогал журналист и кинодокументалист Жереми Эмбер. 

    В мемуарах актер рассказал о своих молодых годах, творческом пути и съемках в фильмах, о том, чем занимается теперь. 

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