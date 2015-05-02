Пьер Ришар опубликовал свои мемуары

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Опубликованы мемуары знаменитого французского киноактера Пьера Ришара. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, 300-страничные мемуары, озаглавленные "Я ничего не знаю, но все скажу", выпустило в эти дни крупнейшее парижское издательство "Фламмарион".

В написании воспоминаний 80-летнему Ришару помогал журналист и кинодокументалист Жереми Эмбер.

В мемуарах актер рассказал о своих молодых годах, творческом пути и съемках в фильмах, о том, чем занимается теперь.