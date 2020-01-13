НАНА отчиталась о работах в рамках "Года Насими"

"Одна из основных целей в рамках "Года Насими" заключалась в пропаганде идей азербайджанства на примере Имадеддина Насими".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам "Года Насими" научной конференции в Институте литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заявил I вице-президент НАНА, директор Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА, академик Иса Габиббейли.

Он выступил в НАНА с докладом на тему "Научный вклад "Года Насими".

По словам И.Габиббейли, научная сессия проходит в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики о "Годе Насими".

В течение "Года Насими" в НАНА было издано 36 книг, связанных с Насими.