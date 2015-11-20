​Мемуары Хемингуэя про Париж стали хитом продаж после терактов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Книга воспоминаний Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» стала хитом продаж в Париже после серии нападений 13 ноября, в результате которых погибло более 130 человек.

Как передает Report, об этом сообщил представитель французского издательства Folio.

По его словам, обычно в парижских книжных магазинах в день продается до 10 экземпляров книги, но сейчас продажи выросли до 500 в день. Кроме того, мемуары классика американской литературы стали лидером продаж среди биографических книг на французском сайте Amazon. Парижане часто приносят экземпляры книги Хемингуэя вместе с цветами и свечами к местам пятничных нападений, чтобы почтить память погибших.

Кроме того, в интернете набирает огромную популярность видеоролик, в котором 77-летняя парижанка по имени Даниэль призывает французов перечитывать книгу Хэмингуэя в сложные для страны дни. В книге воспоминаний, опубликованной в 1964 году, Хемингуэй описывают свою жизнь в Париже в 1920-х годах и свои первые литературные опыты.