Лейла Алиева на "Дне поэзии" в Габале прочитала свои стихотворения

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Габалинском Конгресс-центре Гейдара Алиева состоялся "День поэзии", посвященный теме патриотизма. Мероприятие было организовано Азербайджано-корейской ассоциацией культурного обмена SEBA (Сеул-Баку), литературным проектом "Söz" министерства культуры и туризма при поддержке Союза писателей Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии, состоявшемся в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, члены Союза писателей Азербайджана, деятели литературы и культуры, молодые поэты, а также ветераны Карабахской войны из Габалы и представители общественности.

На открытии "Дня поэзии" был продемонстрирован фильм, повествующий о внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева о поэтах и писателях, а также их встречах с военнослужащими.

Выступивший на мероприятии народный поэт Нариман Гасанзаде отметил, что тема патриотизма во все времена была актуальна в азербайджанской литературе, а в современный период имеет особое значение.

Молодые поэты Фарид Гусейнов, Гюльнар Гасымлы, Ламия Исаева, Захра Бадалбейли, Алсу Джарчылы, Айнур Нурлу, Хейран Гусейнова и Шахана Мушвиг прочитали свои стихи на военную тему, а также об Азербайджане и Баку. Выступления поэтов сопровождались музыкой азербайджанских композиторов и видеоматериалами.

Затем Лейла ханум Алиева прочитала свои стихотворения "Памяти Захры" и "Баку".

На церемонии свои стихи прочитали также участники литературного проекта "Söz" под руководством поэтессы Нигяр Гасанзаде, которой было поручено вести мероприятие, - Аскер Новрузов, Лейла Гурбанова, Сабина Велибекова, Заур Рахшан и Фирдовси Расул.

В рамках программы в исполнении народной артистки Зульфии Ханбабаевой, заслуженных артистов Ферганы Алимгызы и Севды Алекберзаде, доцента Азербайджанской национальной консерватории, пианистки Наибы Шахмамедовой и Габалинского детского хора прозвучали песни и мелодии.

На мероприятии состоялась презентация "Сборника стихотворений молодых поэтов на патриотическую тему", только что вышедшего из печати при поддержке и по рекомендации Союза писателей Азербайджана. Книга, в которую вошли стихотворения Лейлы ханум Алиевой, а также 47 молодых поэтов - в целом 61 стихотворение, была роздана участникам и гостям.

В заключение Лейла ханум Алиева сфотографировалась на память с участниками мероприятия.

Отметим, что автор идеи "Дня поэзии" - Айнур Нурлу, режиссер-постановщик – художественный руководитель канала "Культура" Азербайджанского Телевидения Ровнаг Гасанзаде.