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    Книга нобелевского лауреата вышла в свет на азербайджанском языке

    Перевод с немецкого выполнил Вилаят Гаджиев

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабинете министров – книга "Два романа" видного представителя немецкой литературы XX века, лауреата нобелевской премии Хайнриха Боллюна, включающая романы "Мысли клоуна" и "И не сказал ни единого слова".

    Как сообщили Report в центре, редактором книги является Махир Н.Гараев, автором вводного слова является доктор филологических наук Рустам Кямал.

    Перевод произведений с немецкого выполнил Вилаят Гаджиев.

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