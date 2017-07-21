Книга нобелевского лауреата вышла в свет на азербайджанском языке

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабинете министров – книга "Два романа" видного представителя немецкой литературы XX века, лауреата нобелевской премии Хайнриха Боллюна, включающая романы "Мысли клоуна" и "И не сказал ни единого слова".

Как сообщили Report в центре, редактором книги является Махир Н.Гараев, автором вводного слова является доктор филологических наук Рустам Кямал.

Перевод произведений с немецкого выполнил Вилаят Гаджиев.