Издана книга, посвященная видному ученому Айдыну Мамедову

1 мая, 2015 14:43

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Издана новая книга, посвященная памяти видного ученого, общественно-политического деятеля и критика Айдына Мамедова. Как сообщает Report, книга "Sözün Aydını" является очередным изданием из серии "Книги переводческого центра". В книге, изданной Переводческим центром при Кабинете министров, собраны научные статьи общественно-политического деятеля Айдына Мамедова, эссе, данные им интервью, выступления и посвященные ученому статьи известных людей искусства. Оформителем издания является Нариман Абдульрахманлы, редакторами - Захид Сарыторпаг и Тамилла Рустамова. Автор предисловия - Афаг Масуд.