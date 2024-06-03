Издана книга стихов Лейлы Алиевой

Вышел в свет сборник избранных стихотворений известной азербайджанской поэтессы Лейлы Алиевой.

Вышел в свет сборник избранных стихотворений известной азербайджанской поэтессы Лейлы Алиевой.

Как сообщили Report в Государственном центре перевода, в книгу вошли авторские стихи, затрагивающие вечные темы – стихи о Родине, жизни, милосердии, любви и смерти.

"Многие связывают мои стихи с моими эмоциями и настроением, и считают, что порой они очень грустные. Но на самом деле мои стихи не всегда грустные, и они не касаются лично меня, а отражают душевное состояние и внутреннее переживание человека в целом. Мне кажется, стихи приходят свыше. Я слышу строки...", - так характеризует автор свое творчество.

В сборник вошли такие стихи, как "Где ты, лучший в мире человек?", "Я пойду чуть-чуть поплачу", "Дай мне силы, Боже", "Только в следующей жизни вернись!". В переводе на азербайджанский язык сохранены самобытность, стилистика стихов Лейлы Алиевой, присущая им поэтическая интонация.

Автором предисловия к изданию является академик Низами Джафаров, стихи переведены на азербайджанский язык народным писателем Афаг Масуд и поэтом-переводчиком Саламом Сарваном, редактор издания – писатель, переводчик Яшар Алиев.