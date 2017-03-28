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    Издана книга "Гусейн Джавид. Пьесы"

    В издании собраны пьесы Мать, Шейх Санан, Иблис, Сиявуш и Хайям

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ При поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана издана книга "Гусейн Джавид. Пьесы".

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана.

    В книге собраны пьесы выдающегося поэта, драматурга Гусейна Джавида "Мать", "Шейх Санан", "Иблис", "Сиявуш" и "Хайям".

    Пьесы взяты из изданного в 2005 году 5-томника Г.Джавида под названием "Произведения". В новом издании письменный язык и стиль драматурга оставлены без изменений.

    Составитель и автор предисловия книги, изданной в издательстве "Техсил" ("Təhsil "), - народный писатель Эльчин.

    Книгу передадут в публичные библиотеки, находящиеся в подчинении министерства культуры и туризма.

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