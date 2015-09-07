​ФБР более 20 лет шпионило за писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований США на протяжении более двух десятилетий осуществляло слежку за колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post.

Слежка за Маркесом началась еще в 1961 году, когда он прибыл в Нью-Йорк с женой и сыном в качестве работника кубинского информагентства Prensa Latina. Маркесу тогда было 33 года.

За два года до этого на Кубе в результате победы революции к власти пришел Фидель Кастро с соратниками, и на протяжении последующих десятилетий отношения между новым руководством островного государства и США были враждебными. Сам Маркес считался другом Кастро.

Приказ начать слежку за Маркесом отдал тогдашний руководитель ФБР Эдгар Гувер. После этого досье на него накапливалось в течение последующих 24 лет.

ФБР по просьбе издания обнародовало 137 страниц этого досье. В то же время еще 133 страницы документа остаются засекреченными - вероятно, там содержится и информация, по какой причине бюро начало слежку за литератором.

Маркес умер 17 апреля 2014 года в возрасте 87 лет в Мехико, где прожил более 30 лет.