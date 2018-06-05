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    Экс-президент США выпустил остросюжетный роман

    Билл Клинтон дебютировал в художественной литературе

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Экс-президент США Билл Клинтон дебютировал в художественной литературе, выпустив совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном роман "Пропавший президент", передает Report со ссылкой на Газету.Ру.

    Как пишет Press Herald, в центре сюжета книги — глава государства, которому приходится исчезнуть, чтобы предотвратить смертельную кибератаку.

    Триллер поступит в продажу уже в ближайшие дни. По словам Паттерсона, большая часть действия разворачивается в Белом доме, откуда президента нужно тайно вывести — здесь и пригодились знания Клинтона.

    Билл Клинтон — новичок в беллетристике, однако у него уже есть изданные книги, например, автобиография-бестселлер "Моя жизнь".

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