Экс-президент США выпустил остросюжетный роман

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Экс-президент США Билл Клинтон дебютировал в художественной литературе, выпустив совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном роман "Пропавший президент", передает Report со ссылкой на Газету.Ру.

Как пишет Press Herald, в центре сюжета книги — глава государства, которому приходится исчезнуть, чтобы предотвратить смертельную кибератаку.

Триллер поступит в продажу уже в ближайшие дни. По словам Паттерсона, большая часть действия разворачивается в Белом доме, откуда президента нужно тайно вывести — здесь и пригодились знания Клинтона.

Билл Клинтон — новичок в беллетристике, однако у него уже есть изданные книги, например, автобиография-бестселлер "Моя жизнь".