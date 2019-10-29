Будет составлен сборник стихов и газелей азербайджанских поэтов о Тбилиси

Будет составлен сборник стихов и газелей азербайджанских поэтов, написанных о столице Грузии Тбилиси".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми сказал на "круглом столе" на тему развития музыкальных связей между Азербайджаном и Грузией.

По его словам, поэты-классики Азербайджана в своем творчестве часто обращались к теме о Грузии и Тбилиси.

Относительно этих стихов И.Фахми предложил Государственному фольклорному центру Грузии проект. По его словам, в Тбилиси можно организовать концертную программу, где будут использованы эти стихи и газели как основа для мугамов.

Секретарь СПА подчеркнул, что готов взять на себя составление сборника.

Участники "круглого стола" положительно встретили предложение И.Фахми.

На мероприятии он прочел отрывки стихов о Тбилиси, написанных Аббасгулу ханом Бакихановым и Алиагой Вахидом. И.Фахми отметил, что азербайджанские поэты в своих стихах описывали красоту Тбилиси, сравнивая его с раем.