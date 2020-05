Биография принца Гарри и Меган Маркл стала бестселлером до начала продаж

11 августа в сети появится книга "В поисках свободы: Гарри и Меган и становление современной королевской семьи" (Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family), над которой работали биографы Омид Скоби и Кэролин Дюран. Как сообщает Report, хотя книга еще не вышла, она привлекла внимание стольких читателей по всему миру, что успела стать бестселлером Amazon задолго до начала старта продаж.

"Все выделенные для предзаказа книги были распроданы всего за сутки. Это приятный сюрприз!" — рассказал Омид Скоби, один из королевских репортеров, которому довелось лично поработать с Гарри.

Сообщается, что книга раскроет неизвестные подробности совместной жизни Гарри и Меган, развеяв множество слухов и заблуждений, которые сопровождают пару. В частности, в книге пойдет речь о том, почему супруги решили отказаться от королевских титулов и привилегий и переехали в США, чтобы зарабатывать на жизнь самостоятельно.

По словам авторов, в работе над книгой им помогали друзья и знакомые Гарри и Меган. "Цель книги — запечатлеть настоящих Гарри и Меган. Пару, которая продолжает вдохновлять своей гуманитарной и благотворительной работой множество людей по всему миру, но которую часто неверно изображают в СМИ", — сообщается в аннотации книги.

Напомним, что в январе этого года 35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских титулов и будут зарабатывать на жизнь самостоятельно. Журналистам удалось выяснить, что идея переезда принадлежала Гарри: инсайдер из окружения пары рассказал, что принц настоял на переезде ради их годовалого сына Арчи.

"Гарри хочет оградить своего сына от негатива и напряжения, которым он подвергся бы в Англии, — рассказал инсайдер. — Он знает, каково это — расти, находясь в центре внимания, и поэтому хочет обеспечить Арчи нормальную жизнь".